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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Belanda Perkasa, Jepang Menanti Ujian Terberat

Jumat, 26 Juni 2026 – 09:35 WIB
Piala Dunia 2026: Belanda Perkasa, Jepang Menanti Ujian Terberat - JPNN.COM
Jepang berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Issei Kato.

jpnn.com - Belanda dan Jepang memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

De Oranje melenggang sebagai juara Grup F, sedangkan Samurai Biru harus puas finis di posisi kedua.

Belanda mengunci puncak klasemen seusai menundukkan Tunisia 3-1 di Kansas City Stadium, Jumat (26/6/2026) pagi WIB.

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Tambahan tiga poin membuat pasukan Ronald Koeman menutup fase grup dengan koleksi tujuh angka, hasil dua kemenangan dan satu kali imbang.

Sementara itu, Jepang harus berbagi poin dengan Swedia setelah pertandingan di Dallas Stadium berakhir 1-1.

Meski gagal mengamankan kemenangan, hasil tersebut sudah cukup membawa Samurai Biru melangkah ke fase gugur dengan raihan lima poin.

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Sementara itu, Swedia juga ikut melangkah ke fase gugur. Empat poin yang dikumpulkan sudah cukup membawa wakil Skandinavia itu lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

Berbeda dengan tiga rivalnya di Grup F, Tunisia harus mengakhiri kiprah tanpa satu pun poin. Wakil Afrika tersebut selalu kalah dalam tiga pertandingan.

Belanda dan Jepang memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Samurai Biru dapat ujian berat.

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TAGS   Jepang  Belanda  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  klasemen Piala Dunia 2026 
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