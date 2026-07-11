Piala Dunia 2026: Belgia Gugur, Thibaut Courtois Berdiri di Samping Senne Lammens

jpnn.com - Thibaut Courtois meminta publik tidak menyalahkan Senne Lammens setelah Belgia takluk dari Spanyol di perempat final Piala Dunia 2026.

Penjaga gawang utama Timnas Belgia itu meminta publik tidak menjadikan juniornya itu sebagai sasaran kritik.

Duel Belgia vs Spanyol di Stadion Los Angeles, Sabtu (11/7/2026) dini hari WIB, berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Tim Matador.

Dalam pertandingan ini, Lammens masuk menggantikan Courtois yang harus meninggalkan lapangan lebih awal akibat mengalami cedera.

Kemudian, kiper Manchester United itu menjadi sorotan setelah gagal mengantisipasi tendangan Pau Cubarsi.

Bola liar tersebut lantas dimanfaatkan Mikel Merino untuk memastikan kemenangan Spanyol 2-1.

Meski demikian, Courtois memilih berdiri disamping Lammens seorang diri. Bagi eks pemain Atletico Madrid itu, seorang pemain tidak layak dihakimi hanya karena satu momen yang berujung gol.

"Memang menyedihkan bola itu tidak berhasil diamankan Senne. Namun, situasi seperti itu memang bisa terjadi dalam sepak bola," ucapnya.