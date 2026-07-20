Piala Dunia 2026 Berakhir, Lionel Messi 8

jpnn.com - JAKARTA - Kylian Mbappe meraih penghargaan Golden Boot (Sepatu Emas) Piala Dunia 2026 setelah finis sebagai pencetak gol terbanyak turnamen.

Penyerang Timnas Prancis itu mengoleksi 10 gol, unggul atas Lionel Messi yang harus puas di posisi kedua dengan delapan gol.

Kepastian Mbappe menjadi top skor diperoleh setelah Messi gagal menambah koleksi golnya pada laga final.

Hasil tersebut membuat kapten Argentina itu tidak mampu mengejar torehan gol sang bintang Prancis.

Mbappe tampil konsisten sepanjang turnamen dengan menjadi tumpuan lini serang Prancis.

Meski Les Bleus gagal mengangkat trofi juara, penyerang berusia 27 tahun itu tetap mengukuhkan diri sebagai pemain paling produktif di Piala Dunia 2026.

Sementara itu, Messi mengakhiri turnamen sebagai runner-up setelah mencatatkan delapan gol.

Peringkat tiga menjadi milik gelandang Inggris Jude Bellingham yang mencatatkan tujuh gol dan unggul dalam penilaian FIFA atas Erling Haaland yang juga mengemas tujuh gol.