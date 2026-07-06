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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Brasil Pulang, Neymar Tutup Babak Terakhir Bersama Tim Samba

Senin, 06 Juli 2026 – 16:23 WIB
Piala Dunia 2026: Brasil Pulang, Neymar Tutup Babak Terakhir Bersama Tim Samba - JPNN.COM
Neymar menangis setelah Brasil gugur di 16 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/James Lang.

jpnn.com - Air mata Neymar tak hanya menandai kegagalan Brasil di Piala Dunia 2026.

Langkah Tim Samba harus terhenti di babak 16 besar setelah menyerah 1-2 dari Norwegia.

Dua gol Erling Haaland memaksa Brasil mengakhiri perjalanan lebih cepat, sedangkan gol Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time tak mampu menyelamatkan timnya.

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Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Brasil. Untuk pertama kalinya sejak edisi 1990, Selecao gagal menembus babak perempat final Piala Dunia.

Kesedihan begitu terasa begitu wasit meniup peluit panjang.

Sejumlah pemain tertunduk lesu, para pendukung Brasil tak mampu menyembunyikan kekecewaan, sementara Neymar tampak menangis dan berusaha menenangkan diri di tengah lapangan.

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Tak lama setelah pertandingan usai, penyerang berusia 34 tahun itu memastikan kiprahnya bersama tim nasional telah berakhir.

Neymar merasa inilah saat yang tepat untuk menutup perjalanan yang telah dijalaninya selama bertahun-tahun bersama Brasil.

Air mata Neymar tak hanya menandai kegagalan Brasil di Piala Dunia 2026. Simak ada apa di sini.

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TAGS   Neymar  Brasil  Piala Dunia 2026  neymar pensiun  Piala Dunia 
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