JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Brasil Tergabung di Grup C, Begini Reaksi Don Carlo

Minggu, 07 Desember 2025 – 08:40 WIB
Carlo Ancelotti. Foto: uefa

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Brasil tergabung dalam Grup C Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Berdasar hasil drawing Piala Dunia 2026, Brasil berada di Grup C bersama Maroko, Haiti dan Skotlandia.

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti menyatakan bahwa pihaknya sangat menghormati lawan yang ada di Grup C Piala Dunia 2026. Dia menegaskan tidak ada tim lemah di Grup C Piala Dunia 2026.

"Kami sangat menghormati lawan-lawan kami di grup. Mereka semua tim yang kuat," ujar Ancelotti dikutip dari laman Federasi Sepak Bola Brasil (CBF), Sabtu (7/12).

Juru taktik asal Italia itu menyebut, Maroko merupakan tim yang tampil sangat baik di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko mampu melaju sampai semifinal.

Ancelotti pun menilai Maroko memiliki skuad yang solid dengan performa yang stabil bagus sampai saat ini.

Don Carlo, julukan Carlo Ancelotti, juga mengatakan bahwa Skotlandia dan Haiti, juga mempunyai kualitas yang tidak bisa dianggap remeh.

Motivasi mereka untuk bersaing di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu hal yang diwaspadai Brasil.

Tim Nasional Brasil tergabung dalam Grup C Piala Dunia 2026. Begini reaksi Pelatih Brasil Carlo Ancelotti alias Don Carlo.

