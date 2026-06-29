Piala Dunia 2026 Brasil vs Jepang, Ancelotti Mewaspadai Kejutan Samurai Biru

jpnn.com - JAKARTA - Laga Brasil vs Jepang pada 32 besar Piala Dunia 2026 akan tersaji di Houston Stadium, Selasa (30/6) pukul 00.00 WIB.

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi Samurai Biru. Dia pun mewaspadai kejutan dari Timnas Jepang pada laga nanti.

Dia menilai bahwa Jepang memiliki tim kompetitif dan salah satu yang terbaik di dunia. Brasil, dia mengatakan sangat menghormati Jepang.

“Mereka mengalahkan Inggris pada Maret (lalu saat uji coba), kami sangat menghormati mereka. Kami mempersiapkan pertandingan ini seperti pertandingan final,” kata Ancelotti dikutip dari laman resmi CBF, Senin (29/6). “Dan ini adalah final," imbuh mantan pelatih Real Madrid tersebut.

Pelatih asal Italia ini mengatakan timnya akan fokus pada semua aspek baik menyerang, bertahan ataupun juga kombinasi-kombinasi antarlini pada laga menghadapi Samurai Biru.

Sejumlah strategi pun dipersiapkan Ancelotti untuk bisa membongkar permainan Daichi Kamada dan kawan-kawan yang mempunyai karakter begitu kolektif.

"Untuk pertandingan besok, kami perlu banyak hal: pikiran, hati, ide yang jelas. Kami harus siap untuk segala sesuatu yang bisa terjadi di babak gugur, dan dalam babak gugur banyak hal bisa terjadi," ungkap Ancelotti.

Tim Samba dipastikan akan kehilangan Raphinha yang mengalami cedera. Meski demikian Brasil saat ini memiliki Neymar Junior yang sebelumnya masih dalam perawatan pemulihan cedera, namun kini sudah dapat kembali tampil.