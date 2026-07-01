Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Brasil Wajib Waspada, Norwegia Pernah Buat Tim Samba Menangis

Rabu, 01 Juli 2026 – 06:20 WIB
Piala Dunia 2026: Brasil Wajib Waspada, Norwegia Pernah Buat Tim Samba Menangis - JPNN.COM
Norwegia berhasil lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Hannah Mckay.

jpnn.com - Duel menarik tersaji di 16 besar Piala Dunia 2026 saat Norwegia menghadapi Brasil.

Kepastian itu didapat setelah The Vikings -julukan Norwegia- menundukkan Pantai Gading 2-1 di AT&T Stadium, Arlington, Rabu (1/7/2026) dini hari WIB.

Laga sempat berjalan ketat karena kedua tim silih berganti mengancam sepanjang pertandingan.

Baca Juga:

Antonio Nusa membawa Norwegia unggul terlebih dahulu menjelang turun minum.

Namun, Amad Diallo menghidupkan peluang Pantai Gading lewat gol penyeimbang pada menit ke-74.

Saat pertandingan diperkirakan akan memasuki babak tambahan waktu, Erling Haaland kembali menunjukkan naluri tajamnya di depan gawang

Baca Juga:

Gol yang lahir pada menit ke-86 memastikan Norwegia tetap melanjutkan petualangan di Piala Dunia 2026.

Di babak 16 besar, tantangan yang lebih berat sudah menanti. Norwegia sudah ditunggu oleh salah satu kandidat juara, Brasil.

Duel menarik tersaji di 16 besar Piala Dunia 2026 saat Norwegia menghadapi Brasil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Norwegia  Brasil  Piala Dunia 2026  16 Besar Piala Dunia 2026  brasil vs norwegia 
BERITA NORWEGIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp