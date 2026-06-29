Piala Dunia 2026: Brasil Waspadai Jepang, Memori Kalah dari Samurai Biru Masih Membekas

jpnn.com - Brasil tidak memandang sebelah mata Jepang menjelang pertemuan pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti menilai Samurai Biru telah berkembang menjadi kekuatan menakutkan di dunia.

Terbukti, Brasil pernah menelan kekalahan 2-3 dari Jepang dalam laga uji coba internasional yang berlangsung pada Oktober 2025.

"Jepang merupakan salah satu tim terbaik di dunia. Kami sangat menghormati mereka dan akan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan ini."

"Melawan Jepang seperti layaknya sebuah laga final, karena bagi kami, ini memang sebuah final," ujar juru taktik asal Italia itu dalam laman The Star.

Laga Brasil melawan Jepang rencananya digelar di Houston Stadium, Selasa (30/6/2026) dini hari WIB.

Di atas kertas, Selecao lebih diunggulkan setelah melaju ke fase gugur sebagai juara Grup C.

Marquinhos dan kolega membukukan dua kemenangan saat menghadapi Haiti dan Skotlandia, serta sekali bermain imbang melawan Maroko pada fase grup.