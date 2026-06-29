Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Brasil Waspadai Jepang, Memori Kalah dari Samurai Biru Masih Membekas

Senin, 29 Juni 2026 – 22:00 WIB
Piala Dunia 2026: Brasil Waspadai Jepang, Memori Kalah dari Samurai Biru Masih Membekas - JPNN.COM
Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti saat memimpin skuad asuhanya menjelang tampil di Piala Dunia 2026. Foto: X/@Rafael Ribeiro/CBF

jpnn.com - Brasil tidak memandang sebelah mata Jepang menjelang pertemuan pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti menilai Samurai Biru telah berkembang menjadi kekuatan menakutkan di dunia.

Terbukti, Brasil pernah menelan kekalahan 2-3 dari Jepang dalam laga uji coba internasional yang berlangsung pada Oktober 2025.

Baca Juga:

"Jepang merupakan salah satu tim terbaik di dunia. Kami sangat menghormati mereka dan akan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan ini." 

"Melawan Jepang seperti layaknya sebuah laga final, karena bagi kami, ini memang sebuah final," ujar juru taktik asal Italia itu dalam laman The Star.

Laga Brasil melawan Jepang rencananya digelar di Houston Stadium, Selasa (30/6/2026) dini hari WIB.

Baca Juga:

Di atas kertas, Selecao lebih diunggulkan setelah melaju ke fase gugur sebagai juara Grup C.

Marquinhos dan kolega membukukan dua kemenangan saat menghadapi Haiti dan Skotlandia, serta sekali bermain imbang melawan Maroko pada fase grup.

Brasil pantang meremehkan kekuatan Jepang saat jumpa pada 32 besar Piala Dunia 2026, Selasa (30/6) dini hari WIB

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brasil  Jepang  Piala Dunia 2026  Brasil Vs Jepang  Piala Dunia 
BERITA BRASIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp