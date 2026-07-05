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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Bukan Meksiko Saja, Inggris Harus Melawan Musuh yang Tak Terlihat

Minggu, 05 Juli 2026 – 11:59 WIB
Piala Dunia 2026: Bukan Meksiko Saja, Inggris Harus Melawan Musuh yang Tak Terlihat - JPNN.COM
Skuad Timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Claudia Greco.

jpnn.com - Bukan hanya kekuatan Meksiko yang harus dihadapi Timnas Inggris pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

The Three Lions juga dituntut menaklukkan kondisi alam di Mexico City yang diyakini bisa menguras tenaga para pemain.

Laga yang digelar di Stadion Azteca menghadirkan tantangan tersendiri. Markas kebanggaan Timnas Meksiko itu berdiri sekitar 2.240 meter di atas permukaan laut.

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Ketinggian tersebut membuat kadar oksigen lebih rendah sehingga pemain membutuhkan waktu untuk beradaptasi sebelum mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Situasi itu mulai dirasakan Jude Bellingham dan kolega sejak tiba di Mexico City. Pelatih Inggris Thomas Tuchel bahkan mengaku tubuhnya belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Pelatih asal Jerman tersebut sempat mengalami pusing ketika berada di hotel dan mengaku tidurnya kurang nyenyak menjelang pertandingan.

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Hal serupa juga dirasakan oleh pemain senior Inggris Jordan Henderson. Namun, mantan penggawa Liverpool itu menilai efek tersebut perlahan mulai berkurang seiring meningkatnya waktu adaptasi.

"Saya memang bisa merasakan perbedaannya, meski tidak terlalu signifikan. Ketika hanya berjalan santai, kondisi itu tetap terasa."

Bukan hanya kekuatan Meksiko yang harus dihadapi Timnas Inggris pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

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TAGS   Inggris  Piala Dunia 2026  Meksiko  Timnas Inggris  Piala Dunia 
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