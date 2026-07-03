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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Cape Verde Berani Menantang Argentina

Jumat, 03 Juli 2026 – 19:02 WIB
Piala Dunia 2026: Cape Verde Berani Menantang Argentina - JPNN.COM
Skuad Cape Verde di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Maria Lysaker.

jpnn.com - Argentina mendapat peringatan serius menjelang menghadapi Cape Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Duel Argentina vs Cape Verde dijadwalkan berlangsung di Miami Stadium, Amerika Serikat, Sabtu (4/7/2026) pukul 05.00 WIB.

Di atas kertas, Tim Tango lebih diunggulkan. Selain berstatus juara bertahan, skuad asuhan Lionel Scaloni juga melaju ke fase gugur dengan catatan sempurna.

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Lionel Messi dan kolega menyapu bersih tiga pertandingan fase grup untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar.

Meski demikian, Cape Verde menegaskan tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap.

Tim asal Afrika itu siap memberi perlawanan dan mencoba menciptakan kejutan terbesar di turnamen ini.

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"Turnamen ini membuktikan bahwa negara-negara yang selama ini dipandang bukan unggulan mampu bersaing sejajar dengan tim-tim besar," jelas Pelatih Cape Verde Pedro Brito atau yang akrab disapa Bubista.

Bubista juga berharap Argentina tidak menjalani pertandingan dengan nyaman.

Argentina mendapat peringatan serius menjelang menghadapi Cape Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

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TAGS   Cape Verde  Argentina  Piala Dunia 2026  argentina vs cape verde  Piala Dunia 
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