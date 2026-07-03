Piala Dunia 2026: Cristiano Ronaldo Pecahkan Kutukan, Portugal Tantang Spanyol

jpnn.com - Cristiano Ronaldo akhirnya menghapus 'kutukan' yang selama ini membayangi kariernya di ajang Piala Dunia.

Selama bertahun-tahun, megabintang Portugal itu selalu mampu mencetak gol pada fase grup.

Namun, satu catatan belum pernah berhasil dipecahkan, yakni membobol gawang lawan pada fase gugur.

Momen yang ditunggu-tunggu itu akhirnya hadir di Piala Dunia 2026.

Ronaldo mematahkan rekor buruk tersebut ketika Portugal menyingkirkan Kroasia dengan skor 2-1 pada babak 32 besar di BMO Field, Toronto, Jumat (3/7/2026) dini hari WIB.

Gol dari titik putih yang dicetak CR7 pada babak kedua bukan hanya menghidupkan peluang Portugal, tetapi juga menjadi gol pertama Ronaldo dalam pertandingan knock-out Piala Dunia

Sebelumnya, kapten Portugal itu telah berkali-kali tampil di fase gugur, tetapi selalu gagal mencatatkan namanya di papan skor.

Meski begitu, Portugal sempat berada dalam posisi sulit. Kroasia lebih dahulu membuat kejutan lewat gol Ivan Perisic yang membawa Vatreni unggul pada menit ke-53.