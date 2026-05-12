Piala Dunia 2026: Daftar Nama Pemain Timnas Argentina, Masih Sementara

jpnn.com - JAKARTA - Berikut ini daftar nama pemain Timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026, yang masih bersifat sementara.

Nama Lionel Messi tetap masuk dalam skuad pilihan pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni. Tidak ada nama Paulo Dybala dalam daftar tersebut.

Daftar sementara tersebut dirilis Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) melalui situs resmi mereka pada Senin (11/5).

Kehadiran Messi menjadi perhatian utama publik sepak bola dunia.

Kapten Inter Miami itu belum secara resmi memastikan akan tampil di Piala Dunia 2026, tetapi pemanggilannya memperkuat indikasi bahwa dia akan menjalani turnamen keenam sekaligus kemungkinan terakhir dalam karirnya.

Di usia 38 tahun, Messi masih menjadi sosok sentral di tim nasional Argentina.

Namun, Lionel Scaloni disebut mulai mempersiapkan perubahan gaya permainan agar Albiceleste tidak terlalu bergantung kepada mantan bintang Barcelona tersebut.

Argentina juga tetap diperkuat sejumlah pemain utama seperti Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, hingga Nico Paz.