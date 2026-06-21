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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Dalot Ungkap Rahasia Ruang Ganti Portugal soal Cristiano Ronaldo

Minggu, 21 Juni 2026 – 19:37 WIB
Piala Dunia 2026: Dalot Ungkap Rahasia Ruang Ganti Portugal soal Cristiano Ronaldo - JPNN.COM
Bintang Portugal Cristiano Ronaldo (jersei merah) membantu pemain RD Kongo Yoane Wissa selama pertandingan Grup K Piala Dunia FIFA 2026. Foto: AFP/Molly Darlington.

jpnn.com - Nama Cristiano Ronaldo kembali menjadi pusat perhatian setelah Portugal gagal meraih kemenangan pada laga perdana Piala Dunia 2026.

Namun, situasi tersebut rupanya bukan sesuatu yang mengejutkan bagi skuad asuhan Roberto Martinez.

Portugal membuka kampanye Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 1-1 kontra RD Kongo.

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Hasil tersebut memicu berbagai komentar negatif, termasuk yang ditujukan kepada Ronaldo.

Eks penggawa Real Madrid itu belum mampu membawa timnya meraih kemenangan.

Namun, situasi itu tidak membuat ruang ganti Portugal terkejut.

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Bek kanan Portugal Diogo Dalot mengungkapkan bahwa para pemain sudah membekali diri untuk menghadapi tekanan publik bahkan sebelum pesawat mereka lepas landas menuju Piala Dunia.

Menurutnya, status Portugal sebagai salah satu tim unggulan membuat ekspektasi publik sangat tinggi.

Nama Cristiano Ronaldo kembali menjadi pusat perhatian setelah Portugal gagal meraih kemenangan pada laga perdana Piala Dunia 2026.

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TAGS   Cristiano Ronaldo  Ronaldo  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Portugal 
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