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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Deschamps Tak Mau Prancis Tenggelam dalam Kekecewaan, Inggris Terancam?

Jumat, 17 Juli 2026 – 05:46 WIB
Piala Dunia 2026: Deschamps Tak Mau Prancis Tenggelam dalam Kekecewaan, Inggris Terancam? - JPNN.COM
Pelatih Prancis Didier Deschamps (kanan) bersama Kylian Mbappe. Foto: REUTERS/Mike Segar.

jpnn.com - Prancis akan menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

Upaya Les Bleus untuk tampil di partai puncak memang sudah sirna. Namun, Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps menegaskan timnya belum kehilangan motivasi untuk menutup turnamen dengan hasil terbaik.

Duel Prancis vs Inggris akan berlangsung di Stadion Hard Rock, Miami Gardens, Minggu (19/7/2026) dini hari WIB.

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Deschamps mengakui kekalahan dari Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 masih meninggalkan rasa kecewa.

Meski demikian, pelatih berusia 57 tahun itu meminta seluruh pemain segera mengalihkan fokus karena masih ada satu pertandingan yang wajib dimenangkan.

"Kami masih memiliki satu pertandingan lagi. Memang bukan final pada hari Minggu, melainkan laga hari Sabtu. Kami harus segera melupakan kekecewaan yang sangat besar ini," tegasnya.

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Menurut Deschamps, perebutan posisi ketiga tetap memiliki arti penting. Karena itu, Prancis akan tampil habis-habisan demi mengakhiri perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan.

"Masih ada peringkat ketiga yang diperebutkan. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk meraihnya," tambahnya.

Prancis akan menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

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TAGS   Prancis  Inggris  Didier Deschamps  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
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