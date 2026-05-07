JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026 di TVRI Bakal Lebih Menarik, Eks Timnas Indonesia Ikut Terlibat

Kamis, 07 Mei 2026 – 19:46 WIB
Acara konferensi tayangan Piala Dunia 2026 di TVRi yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (7/5). Foto: Dokumentasi TVRI

jpnn.com - Semarak Piala Dunia 2026 mulai terasa setelah TVRI sebagai pemegang hak siar menggelar berbagai kegiatan.

Seluruh pengisi acara Piala Dunia 2026 di TVRI rencananya akan diisi oleh pakar dan analis yang memiliki rekam jejak mentereng di dunia sepak bola nasional.

Editor in Chief Piala Dunia 2026 LPP TVRI Usman Kansong mengungkapkan selama turnamen berlangsung penonton akan disuguhkan analisis berbeda yang memberikan dimensi baru dalam menikmati pertandingan.

"Kehadiran para host dan komentator terbaik ini kami harapkan dapat memberikan dimensi baru dalam menikmati setiap laga yang terjadi di lapangan hijau selama Piala Dunia 2026," ujar pria kelahiran 13 April 1970 itu.

Beberapa nama beken yang bergabung sebagai pembawa acara dan komentator, yaitu Conchita Caroline, Tio Nugroho, Bambang Pamungkas, Indra Sjafri, serta Oki Rengga.

Piala Dunia 2026 rencananya dapat disaksikan secara gratis melalui layar kaca TVRI.

Bagi penggemar yang ingin menggelar nonton bareng, saat ini terdapat sekitar 200 lokasi sudah mengantongi izin resmi.

Direktur Pengembangan Usaha LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati  berharap kegiatan nobar dapat membuat semarak Piala Dunia 2026 di Indonesia makin bergelora.

