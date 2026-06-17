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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Di Usia 27 Tahun, Kylian Mbappe Sudah Melampaui Dua Ikon Sepak Bola

Rabu, 17 Juni 2026 – 06:23 WIB
Piala Dunia 2026: Di Usia 27 Tahun, Kylian Mbappe Sudah Melampaui Dua Ikon Sepak Bola - JPNN.COM
Bomber Prancis Kylian Mbappe merayakan bersama rekan satu timnya setelah mencetak gol ke gawang Senegal. Foto: AFP/CHARLY TRIBALLEAU.

jpnn.com - Piala Dunia 2026 menjadi saksi lahirnya sejarah baru dari Kylian Mbappe.

Penyerang Real Madrid itu memimpin kemenangan Prancis saat menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I di Stadion MetLife, Rabu (17/6/2026).

Mbappe mencetak dua gol dalam laga yang dimenangi Prancis dengan skor 3-1.

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Bradley Barcola lebih dahulu membawa Tim Ayam Jantan unggul sebelum Mbappe mencuri perhatian lewat brace yang lahir pada menit ke-66 dan masa injury time babak kedua.

Senegal hanya mampu membalas melalui Ibrahim Mbaye.

Dua gol tersebut memiliki arti spesial bagi Kylian Mbappe. Kini, kapten Timnas Prancis itu telak mencetak 14 gol dari hanya 15 pertandingan di ajang Piala Dunia.

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Total 14 gol tersebut membuat Mbappe melewati dua nama besar dalam sejarah sepak bola dunia.

Mbappe sebelumnya sudah menyamai torehan Pele dengan 12 gol.

Piala Dunia 2026 menjadi saksi lahirnya sejarah baru dari Kylian Mbappe. Dua ikon sepak bola terlewati.

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TAGS   Kylian Mbappe  Mbappe  Piala Dunia  Piala Dunia 2026  Lionel Messi 
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