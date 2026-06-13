Piala Dunia 2026: Dibu Kembali Pakai Dua Sarung Tangan, Apa Artinya untuk Argentina?

Sabtu, 13 Juni 2026 – 10:46 WIB

jpnn.com - Emiliano Martinez menyimpan cerita berbeda menjelang laga pertama Argentina di Piala Dunia 2026.

Kiper andalan Albiceleste itu tengah berjuang melawan situasi yang sempat mengancam kesiapannya tampil di ajang empat tahunan tersebut.

Sebelumnya, Dibu -sapaan Emiliano Martinez- mengalami patah pada jari manis tangan kanannya saat memperkuat Aston Villa pada partai final Liga Europa akhir Mei lalu.

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Cedera tersebut membuat kiper berusia 33 tahun itu harus menjalani proses pemulihan khusus.

Dalam beberapa pekan terakhir, Dibu terlihat berlatih dengan alat penyangga (splint) pada tangannya dan hanya menggunakan satu sarung tangan.

Situasi itu sempat memunculkan keraguan mengenai kesiapannya tampil di Piala Dunia 2026.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan kondisi Martinez makin membaik.

Martinez kini sudah kembali berlatih dengan dua sarung tangan dan mengikuti sesi latihan normal bersama rekan-rekannya.