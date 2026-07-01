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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Didier Deschamps Beri Penghormatan Khusus kepada Kylian Mbappe

Rabu, 01 Juli 2026 – 15:22 WIB
Piala Dunia 2026: Didier Deschamps Beri Penghormatan Khusus kepada Kylian Mbappe - JPNN.COM
Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps (kiri) melakukan selebrasi dengan anak asuhnya, Kylian Mbappe. Foto: REUTERS/Vincent Carchietta.

jpnn.com - Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan saat membawa Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Namun, kali ini perhatian bukan hanya tertuju pada ketajamannya di depan gawang, melainkan gestur langka Didier Deschamps yang memberikan penghormatan khusus kepada sang kapten di tepi lapangan.

Prancis memastikan kemenangan 3-0 atas Swedia pada babak 32 besar, Rabu (1/7/2026).

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Mbappe tampil sebagai bintang lapangan setelah mencetak dua gol, sedangkan satu gol lainnya disumbangkan Bradley Barcola.

Momen menarik terjadi ketika Deschamps memutuskan menarik Mbappe ke luar untuk digantikan Jean Mateta.

Saat penyerang Real Madrid itu berjalan menuju bangku cadangan, pelatih Prancis tersebut beberapa kali membungkukkan badan sebagai bentuk apresiasi atas performa anak asuhnya.

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Aksi itu langsung menjadi perhatian publik karena Deschamps dikenal jarang menunjukkan ekspresi seperti itu di tengah pertandingan.

Performa impresif Mbappe juga berdampak pada catatan individunya. 

Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan saat membawa Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

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TAGS   Kylian Mbappe  Mbappe  Didier Deschamps  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
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