Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026 Diselimuti Ketegangan, FIFA Tetap Beri Lampu Hijau untuk Iran

Kamis, 16 April 2026 – 08:06 WIB
Skuad Timnas Iran. Foto: AFC

jpnn.com - Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Timnas Iran tidak akan kehilangan tempatnya di Piala Dunia 2026.

Pernyataan itu sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang akibat konflik geopolitik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah ajang empat tahunan itu.

Infantino menegaskan bahwa sepak bola tidak boleh dikorbankan oleh situasi politik.

Baca Juga:

Menurutnya, tim yang sudah lolos ke Piala Dunia harus tetap mendapat haknya untuk tampil.

Iran sendiri sudah mengunci tiket ke putaran final sejak awal tahun lalu. FIFA menilai tidak ada alasan untuk mencabut hak mereka tampil di turnamen.

"Tidak ada keraguan, Iran akan tetap ikut serta."

Baca Juga:

"Kami berharap situasi global akan lebih baik saat turnamen berlangsung, tetapi mereka sudah lolos dan berhak tampil," ucap Infantino.

Meski begitu, isu keamanan tetap menjadi perhatian utama. Pasalnya, sebagian pertandingan fase grup Iran direncanakan berlangsung di wilayah Amerika Serikat, yang tengah berada dalam ketegangan dengan negara tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Piala Dunia 2026  Iran  timnas Iran  FIFA  Gianni Infantino 
BERITA PIALA DUNIA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp