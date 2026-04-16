Piala Dunia 2026 Diselimuti Ketegangan, FIFA Tetap Beri Lampu Hijau untuk Iran

jpnn.com - Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Timnas Iran tidak akan kehilangan tempatnya di Piala Dunia 2026.

Pernyataan itu sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang akibat konflik geopolitik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah ajang empat tahunan itu.

Infantino menegaskan bahwa sepak bola tidak boleh dikorbankan oleh situasi politik.

Menurutnya, tim yang sudah lolos ke Piala Dunia harus tetap mendapat haknya untuk tampil.

Iran sendiri sudah mengunci tiket ke putaran final sejak awal tahun lalu. FIFA menilai tidak ada alasan untuk mencabut hak mereka tampil di turnamen.

"Tidak ada keraguan, Iran akan tetap ikut serta."

"Kami berharap situasi global akan lebih baik saat turnamen berlangsung, tetapi mereka sudah lolos dan berhak tampil," ucap Infantino.

Meski begitu, isu keamanan tetap menjadi perhatian utama. Pasalnya, sebagian pertandingan fase grup Iran direncanakan berlangsung di wilayah Amerika Serikat, yang tengah berada dalam ketegangan dengan negara tersebut.