Piala Dunia 2026 Diteror Panas Ekstrem, Keselamatan Pemain Jadi Sorotan

jpnn.com - Piala Dunia 2026 ternyata tidak hanya menguji kemampuan para pemain, tetapi juga ketahanan fisik mereka menghadapi cuaca panas ekstrem.

PBB menilai cuaca panas ekstrem yang menyelimuti turnamen bukan lagi fenomena biasa, melainkan konsekuensi dari krisis iklim yang terus memburuk.

Sekretaris Eksekutif Badan Perubahan Iklim PBB Simon Stiell menegaskan bahwa kenaikan suhu global kini ikut memengaruhi dunia olahraga, termasuk sepak bola.

"Gelombang panas yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan. Itu merupakan dampak perubahan iklim akibat penggunaan batu bara, minyak, dan gas selama lebih dari satu abad," ucapnya.

"Kini dampaknya mulai dirasakan dalam berbagai sektor, termasuk sepak bola yang dicintai banyak orang."

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius selama Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

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Menurut laporan The Guardian, sejumlah pertandingan fase grup berlangsung dalam tingkat panas yang masuk kategori ekstrem.

Situasi itu membuat Federasi Pesepak Bola Profesional Dunia (FIFPRO) kembali menyoroti pentingnya protokol keselamatan bagi seluruh pemain.