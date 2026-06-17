Piala Dunia 2026: Erling Haaland 2 Gol, Norwegia Taklukkan Irak 4-1

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Norwegia menang 4-1 atas Irak pada laga Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat, Kamis pagi WIB. Erling Haaland. mencetak dua gol untuk Norwegia pada laga itu. Bagi Haaland, ini menjadi gol debutnya di Piala Dunia.

Haaland melesakkan golnyya pada menit ke-29 dan 43, sementara gol lainnya disumbangkan Leo Ostigard (76') dan bunuh diri penyerang Irak Aymen Hussein (90+6’), dikutip dari laman FIFA. Irak memperkecil kedudukan juga lewat Aymen Hussein pada menit ke-39.

Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil menyerang. Irak memperoleh peluang pertama melalui sundulan Aymen Hussein pada menit kelima, tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang lawan.

Norwegia mulai meningkatkan tekanan dan mendapatkan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sorloth, serta Haaland.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-29 ketika Haaland menyambar umpan silang rendah David Moller Wolfe untuk membawa Norwegia unggul 1-0.

Irak tidak menyerah dan berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-39. Amir Al Ammari mengirimkan umpan silang dari sisi lapangan yang disambut sundulan keras Aymen Hussein ke sudut bawah gawang Norwegia.

Namun, keunggulan Irak tidak bertahan lama. Empat menit berselang, Haaland kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan kesalahan umpan ke belakang pemain Irak.

Tekanannya membuat sapuan kiper Jalal Hassan mengenai bagian depan kaki Haaland sebelum masuk ke gawang sendiri, Kedudukan berubah menjadi 2-1 untuk Norwegia hingga turun minum.