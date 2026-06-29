Piala Dunia 2026: Eustaquio Kirim Pesan Keras untuk Belanda & Maroko

jpnn.com - JAKARTA - Pemain Tim Nasional Kanada Stephen Eustaquio menyatakan timnya siap menjadi lawan terberat bagi Belanda atau Maroko di babak 16 besar. Dia menyampaikan itu seusai membawa Kanada menang 1-0 atas Afrika Selatan di babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, Senin.

Timnas Kanada kini tinggal menunggu pemenang duel Belanda kontra Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Eustaquio menjadi pahlawan kemenangan Kanada lewat gol spektakuler pada menit ke-90+2, yang mematahkan perlawanan Afrika Selatan. Dia pun mengirim pesan kepada Belanda atau Maroko yang bakal menjadi lawan Kanada di 16 besar nanti.

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"Kami akan membuat Maroko dan Belanda melihat permainan kami. Bila mereka lulus, mereka akan menghadapi pertandingan paling berat yang akan mereka hadapi di Piala Dunia ini," kata Eustaquio seusai laga melawan Afrika Selatan, yang dilansir FIFA.

Meski menjadi penentu kemenangan, Eustaquio menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, bukan semata-mata karena aksinya mencetak gol. "Kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini,” ungkapnya. Dia menegaskan tim benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini kepada seluruh rakyat Kanada.“Kami terus percaya dan terus berjuang," tegasnya.

Pemain berusia 29 tahun itu juga menggambarkan gol yang dicetaknya sebagai hasil kontribusi seluruh tim.

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"Itu gol yang luar biasa. Saat saya menembak, rasanya semua orang ikut menendang bola bersama saya. Semua memberikan sedikit tenaga hingga akhirnya bola masuk ke gawang. Saya sangat bahagia," ucapnya.

Eustaquio optimistis tim asuhan Jesse Marsch mampu melanjutkan kejutan dan menyebut laga berikutnya akan menjadi pertandingan yang sangat menarik.