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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Ferran Torres Antar Spanyol Juara, Argentina Menelan Luka Lama

Senin, 20 Juli 2026 – 06:08 WIB
Piala Dunia 2026: Ferran Torres Antar Spanyol Juara, Argentina Menelan Luka Lama - JPNN.COM
Ferran Torres (kanan) menjadi pahlawan kemenangan Timnas Spanyol saat menghadapi Argentina di final Piala Dunia 2026. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - Ferran Torres menjadi pahlawan kemenangan Spanyol saat menghadapi Argentina di final Piala Dunia 2026.

Gol tunggal pemain Barcelona itu menjadi penentu keberhasilan La Furia Roja mengangkat trofi juara di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) pagi WIB.

Spanyol memastikan gelar juara dunia setelah menaklukkan Argentina dengan skor 1-0.

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Keberhasilan itu membawa Ferran menorehkan catatan istimewa.

Jebolan akademi Valencia itu menjadi pemain pengganti kedua yang mampu mencetak gol penentu kemenangan pada final Piala Dunia.

Luka Lama Argentina

Ferran pun seolah menghidupkan kembali luka lama Argentina.

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Dua belas tahun silam, Albiceleste juga dipaksa menyerah di partai puncak setelah Mario Gotze mencetak gol kemenangan Jerman pada babak perpanjangan waktu final Piala Dunia 2014.

Berkat gol Ferran, Spanyol akhirnya kembali mengangkat trofi Piala Dunia setelah penantian selama 16 tahun.

Ferran Torres menjadi pahlawan kemenangan Spanyol saat menghadapi Argentina di final Piala Dunia 2026.

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TAGS   Ferran Torres  Argentina  Spanyol  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
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