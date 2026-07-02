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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Harry Kane Akhiri Isu 'Sihir' Dukun Ghana dengan Cara Mematikan

Kamis, 02 Juli 2026 – 08:20 WIB
Piala Dunia 2026: Harry Kane Akhiri Isu 'Sihir' Dukun Ghana dengan Cara Mematikan - JPNN.COM
Harry Kane memborong dua gol saat Inggris mengalahkan RD Kongo 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Claudia Greco.

jpnn.com - Harry Kane membuktikan kelasnya saat Timnas Inggris membutuhkan sosok pembeda di Piala Dunia 2026.

Sang kapten berbicara lewat gol, sekaligus mengembalikan The Three Lions ke jalur perburuan gelar.

Brace sang kapten membawa Inggris mengamankan kemenangan 2-1 di Stadion Atlanta, Rabu (1/7/2026).

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Sebelum tampil gemilang di laga tersebut, ketajaman penyerang Bayern Munchen itu sempat dipertanyakan setelah gagal mencetak gol saat Inggris bermain imbang kontra Ghana.

Di media sosial bahkan sempat beredar candaan yang menyebut Harry Kane "terkena sihir dukun Ghana" karena tak bisa membuat gol di laga tersebut.

Namun, Kane perlahan membungkam semua komentar tersebut.

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Dia lebih dahulu kembali mencatatkan namanya di papan skor ketika Inggris menaklukkan Panama pada laga terakhir fase grup. Satu gol Kane membantu The Three Lions memastikan diri sebagai juara Grup L.

Naluri predator Harry Kane kembali terlihat saat Inggris menghadapi RD Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Harry Kane membuktikan kelasnya saat Timnas Inggris membutuhkan sosok pembeda di Piala Dunia 2026.

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TAGS   Harry Kane  Piala Dunia 2026  Inggris  dukun ghana  Piala Dunia 
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