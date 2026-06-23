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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Hujan & Petir, Prancis Vs Irak Belum Usai

Selasa, 23 Juni 2026 – 06:21 WIB
Piala Dunia 2026: Hujan & Petir, Prancis Vs Irak Belum Usai - JPNN.COM
Suasana di Philadelphia Stadium, Philadelphia. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - PHILADELPHIA - Laga matchday 2 Grup I Piala Dunia 2026 antara Prancis vs Irak di Philadelphia Stadium, Philadelphia, dihentikan sementara pada Selasa (23/6) pagi WIB.

Itu lantaran cuaca ekstrem.

"Karena kondisi cuaca di Philadelphia, termasuk risiko petir di sekitar stadion, pertandingan babak kedua antara Prancis dan Irak telah ditangguhkan. Jeda selama 30 menit telah diumumkan," bunyi pernyataan FIFA.

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Duel tersebut kick off pada pukul 04.00 WIB.

Prancis unggul dari Irak 1-0 berkat gol Kylian Mbappe pada menit ke-14.

"FIFA akan mengikuti protokol keselamatan yang ditetapkan oleh otoritas setempat, dan pertandingan akan dilanjutkan segera setelah kondisi aman."

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"Keselamatan dan keamanan semua individu adalah prioritas FIFA."

"Kami berterima kasih kepada semua penggemar atas pengertian dan kerja samanya," bunyi pernyataan FIFA. (fifa/jpnn)

Karena kondisi cuaca di Philadelphia, termasuk risiko petir, pertandingan babak kedua Prancis vs Irak ditangguhkan.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   prancis vs irak  Piala Dunia 2026  Hujan  Prancis  Irak  Kylian Mbappe 

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