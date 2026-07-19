Piala Dunia 2026: Inggris Hancurkan Prancis, Bukayo Saka Jadi Mimpi Buruk Les Bleus

jpnn.com - Bukayo Saka menjadia bintang saat Timnas Inggris menghadapi Prancis pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

Winger Arsenal itu mencetak hat-trick untuk membawa The Three Lions mengalahkan Prancis di Stadion Miami, Amerika Serikat, Minggu (19/7/2026).

Duel Inggris vs Prancis ditutup dengan banjir gol, yakni 6-4 untuk kemenangan The Three Lions.

Pasukan Thomas Tuchel tampil sangat agresif sejak peluit awal dibunyikan. Mereka langsung mengendalikan jalannya pertandingan hingga menutup babak pertama dengan keunggulan telak empat gol tanpa balas.

Declan Rice membuka pesta gol Inggris sebelum Ezri Konsa menggandakan keunggulan. Sementara itu, Bukayo Saka mencuri perhatian lewat dua gol yang membuat Prancis tertinggal jauh sebelum turun minum.

Memasuki babak kedua, Les Bleus mencoba bangkit. Kylian Mbappe mencetak dua gol untuk memangkas ketertinggalan, sedangkan Bradley Barcola dan Ousmane Dembele ikut menyumbang gol sehingga pertandingan kembali berlangsung sengit.

Namun, Inggris mampu menjaga keunggulan. Saka menyempurnakan penampilannya lewat gol ketiga dari titik penalti, sedangkan Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions dengan gol keenam.

Hasil tersebut membuat Inggris menutup Piala Dunia 2026 di podium ketiga.