Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Inggris Harus Menaklukkan Meksiko dan Keangkeran Azteca

Minggu, 05 Juli 2026 – 20:52 WIB
Piala Dunia 2026: Inggris Harus Menaklukkan Meksiko dan Keangkeran Azteca - JPNN.COM
Dua bintang Timnas Inggris Jude Bellingham (kiri) dan Harry Kane (kanan) di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Nathan Ray Seebeck.

jpnn.com - Meksiko menjadi batu sandungan berikutnya bagi Inggris dalam perburuan gelar Piala Dunia 2026.

Kedua tim akan bertemu pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Azteca, Senin (6/7/2026) pagi WIB.

Inggris bukan hanya menghadapi Meksiko yang berstatus tuan rumah.

Baca Juga:

The Three Lions juga ditantang mematahkan keperkasaan El Tri di stadion yang selama ini dikenal sangat bersahabat bagi tim tuan rumah.

Data menunjukkan Azteca memang bukan tempat yang ramah bagi tim tamu. Meksiko hanya dua kali kalah dari 89 pertandingan di stadion berkapasitas 87.523 penonton tersebut.

Rekor Meksiko di ajang Piala Dunia bahkan lebih mengesankan karena belum pernah sekalipun menelan kekalahan di Azteca.

Baca Juga:

Kondisi geografis turut menjadi tantangan tersendiri. Stadion Azteca berdiri di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut, situasi yang membuat pemain harus beradaptasi dengan kadar oksigen yang lebih tipis dibanding stadion pada umumnya.

Namun, melihat sejarah pertemuan, The Three Lions justru memiliki catatan yang lebih menjanjikan. Inggris mampu memenangi mayoritas duel kontra Meksiko, termasuk menyapu bersih empat pertemuan terakhir.

Meksiko menjadi batu sandungan berikutnya bagi Inggris dalam perburuan gelar Piala Dunia 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inggris  Meksiko  Piala Dunia 2026  Inggris vs Meksiko  Piala Dunia 
BERITA INGGRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp