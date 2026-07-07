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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Inggris ke Perempat Final, tapi Kabar Buruk Langsung Menghantam

Selasa, 07 Juli 2026 – 07:01 WIB
Piala Dunia 2026: Inggris ke Perempat Final, tapi Kabar Buruk Langsung Menghantam - JPNN.COM
Dua bintang Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 Harry Kane (kiri) dan Jude Bellingham (kanan). Foto: X/England.

jpnn.com - Timnas Inggris memang berhasil mengamankan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026.

Namun, keberhasilan tersebut harus dibayar mahal setelah Jordan Henderson dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari perjuangan Inggris di ajang empat tahunan itu.

Gelandang senior The Three Lions itu mengalami masalah pada pergelangan tangan seusai pertandingan melawan Meksiko di Stadion Azteca, Senin (6/7/2026) pagi WIB.

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Menariknya, cedera tersebut bukan terjadi saat pertandingan berlangsung, melainkan ketika Henderson ikut merayakan kemenangan Inggris.

Dalam momen selebrasi, pemain berusia 36 tahun itu terjatuh saat berusaha melompati papan iklan di sisi lapangan.

Insiden tersebut memaksanya menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan laporan The Athletic, Henderson harus menjalani operasi pada pergelangan tangannya.

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Saat ini, tim medis Inggris tengah berkoordinasi dengan dokter spesialis untuk menentukan jadwal tindakan operasi.

Keputusan itu praktis menutup kesempatan Henderson tampil di Piala Dunia 2026. Padahal, eks penggawa Liverpool tersebut belum sempat mencatatkan satu penampilan pun sejak turnamen dimulai.

Timnas Inggris memang berhasil mengamankan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026. Namun, ada hal yang harus dibayar mahal.

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TAGS   Inggris  Piala Dunia 2026  Jordan Henderson  Piala Dunia  Timnas Inggris 
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