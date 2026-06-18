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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Inggris Menang, Thomas Tuchel Membunyikan Alarm, Ada Apa?

Kamis, 18 Juni 2026 – 10:59 WIB
Piala Dunia 2026: Inggris Menang, Thomas Tuchel Membunyikan Alarm, Ada Apa? - JPNN.COM
Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel bersama anak asuhnya setelah pertandingan melawan Kroasia. Foto: AFP/ARIC BECKER.

jpnn.com - Inggris memang berhasil mengamankan tiga poin penting saat jumpa Kroasia di laga perdana Piala Dunia 2026. Namun, Thomas Tuchel justru melihat sesuatu yang membuatnya belum bisa merasa tenang.

The Three Lions mengawali kiprahnya di Grup L dengan menundukkan Kroasia 4-2 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Dallas, Kamis (18/6/2026) dini hari WIB.

Empat gol dan tiga poin rupanya belum cukup membuat Pelatih Inggris Thomas Tuchel puas.

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Sang nakhoda menilai penampilan timnya belum sepenuhnya sesuai harapan, terutama sepanjang babak pertama.

Tuchel Harry Kane dan kawan-kawan kurang menunjukkan intensitas ketika harus bertarung memperebutkan bola dari lawan.

"Saya melihat data pertandingan dan angkanya sangat berbeda antara babak pertama dan kedua. Itu menunjukkan kami tidak cukup agresif dalam duel dan tidak menunjukkan energi yang seharusnya," ucap pria asal Jerman itu.

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Tuchel lantas melakukan penyesuaian di babak kedua. Perubahan itu membuat permainan The Three Lions terlihat lebih hidup dibandingkan 45 menit pertama.

"Saya menikmati cara para pemain bereaksi setelah jeda. Mereka mampu mengubah jalannya pertandingan dan menunjukkan mentalitas yang baik," tambahnya.

Timnas Inggris membuka kampanye Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia. Namun, Thomas Tuchel justru membunyikan alarm.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Inggris  Timnas Inggris  Thomas Tuchel  Piala Dunia 
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