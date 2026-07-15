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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Inggris Tak Ingin Mengulang Tragedi David Beckham saat Lawan Argentina

Rabu, 15 Juli 2026 – 08:09 WIB
Piala Dunia 2026: Inggris Tak Ingin Mengulang Tragedi David Beckham saat Lawan Argentina - JPNN.COM
Skuad Timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Paul Childs.

jpnn.com - Semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina diprediksi berlangsung dalam tensi tinggi.

Duel Inggris vs Argentina akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Ini menjadi pertemuan pertama Inggris dan Argentina pada fase gugur Piala Dunia sejak edisi 1998.

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Laga 28 tahun silam masih dikenang karena kartu merah David Beckham yang menjadi salah satu titik balik kekalahan Inggris.

Namun, kiper Timnas Inggris Jordan Pickford memastikan skuad The Three Lions tak akan terjebak dalam permainan emosional yang kerap mewarnai duel kedua negara.

Menurutnya, Inggris telah menunjukkan kedewasaan sepanjang turnamen. Karena itu, dia optimistis timnya mampu mengendalikan situasi meski pertandingan nanti diprediksi berjalan panas.

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"Kami sepanjang turnamen berusaha memenangkan duel di lapangan tanpa harus terlibat keributan atau hal-hal semacam itu," ucapnya.

Kiper Everton itu menegaskan Inggris tidak ingin membuang fokus hanya karena keputusan wasit ataupun tindakan lawan. Baginya, respons terbaik adalah tetap berkonsentrasi penuh pada jalannya pertandingan.

Semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina diprediksi berlangsung dalam tensi tinggi.

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TAGS   Inggris  Argentina  Piala Dunia 2026  Inggris vs Argentina  Piala Dunia 
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