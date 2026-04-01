Piala Dunia 2026: Italia Terjerembap! Rekor Memalukan Ini Tak Pernah Terjadi Sebelumnya

Rabu, 01 April 2026 – 08:26 WIB
Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Matteo Ciambelli

jpnn.com - Timnas Italia kembali menelan pil pahit setelah dipastikan gagal tampil di Piala Dunia 2026.

Moise Kean dan kawan-kawan gagal terbang ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko setelah kalah dari Bosnia Herzegovina pada playoff zona Eropa.

Hasil ini sekaligus memperpanjang tren negatif yang mencoreng nama besar Gli Azzurri di pentas sepak bola dunia.

Status sebagai salah satu kekuatan tradisional kini terasa makin pudar.

Negara pengoleksi empat gelar Juara Dunia itu justru harus menyaksikan turnamen terbesar sepak bola dari luar lapangan untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Terakhir kali Italia tampil di Piala Dunia terjadi pada edisi 2014.

Setelah itu, mereka selalu gagal menembus putaran final, termasuk pada 2018, 2022, hingga kini 2026.

Ironisnya, kegagalan tersebut datang dengan pola yang hampir serupa, yakni terhenti setelah finis sebagai runner up di fase grup dan tak mampu melewati jalur playoff.

Italia kembali gagal ke Piala Dunia 2026. Namun, ada fakta yang membuat kegagalan ini terasa jauh lebih memalukan.

