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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Jerman Tersingkir, Nagelsmann Menolak Mundur

Selasa, 30 Juni 2026 – 09:49 WIB
Piala Dunia 2026: Jerman Tersingkir, Nagelsmann Menolak Mundur - JPNN.COM
Julian Nagelsmann. Foto: Instagram/julian.nagelsmann

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Kekalahan mengejutkan yang dialami Timnas Jerman di babak 32 besar Piala Dunia 2026 langsung memicu gelombang kritik kepada pelatih Julian Nagelsmann.

Meski posisinya kini berada di ujung tanduk, pelatih berusia 38 tahun itu menegaskan tidak akan mengundurkan diri.

Die Mannschaft harus mengakhiri langkahnya secara menyakitkan seusai kalah adu penalti 3-4 dari Paraguay setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit.

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Hasil tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar di fase gugur, sebab Jerman lebih diunggulkan dibanding lawannya.

Kegagalan itu semakin terasa pahit karena Paraguay lolos ke fase gugur dengan status yang kurang meyakinkan.

Mereka hanya finis di bawah Amerika Serikat dan Australia di Grup D, namun justru berhasil menyingkirkan raksasa Eropa.

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Sorotan pun langsung mengarah kepada Nagelsmann. Banyak pihak mempertanyakan masa depannya setelah gagal membawa Jerman melangkah lebih jauh di turnamen terbesar dunia tersebut.

Meski tekanan semakin besar, Nagelsmann memastikan dirinya tidak memiliki niat untuk meninggalkan jabatannya.

Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026 seusai kalah dari Paraguay di babak 32 besar. Pelatih Julian Nagelsmann mengaku tidak akan mundur.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Jerman  Piala Dunia  Paraguay  Julian Nagelsmann 
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