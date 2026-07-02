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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Kata-Kata Harry Kane Setelah Jadi Pahlawan Kemenangan Inggris

Kamis, 02 Juli 2026 – 09:30 WIB
Piala Dunia 2026: Kata-Kata Harry Kane Setelah Jadi Pahlawan Kemenangan Inggris - JPNN.COM
Harry Kane (9) tampak sangat bergembira setelah mencetak gol untuk negaranya di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - JAKARTA - Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Inggris atas RD Kongo 2-1 pada laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Atalanta, Amerika Serikat, Rabu (1/7).

Kane mencetak brace atau dua gol kemenangan Inggris pada babak kedua, setelah The Three Lions sempat tertinggal sejak awal paruh waktu pertama.

Pada laga ini, Inggris tertinggal terlebih dahulu setelah Brian Cipenga membawa Kongo unggul pada menit ketujuh.

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Kane akhirnya membawa Inggris menyamakan kedudukan pada menit ke-75.

Lalu, dia membawa The Three Lions berbalik unggul pada menit ke-86.

Sang kapten pun membawa Inggris melaju ke 16 besar Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Meksiko.

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"Siapa pun bisa memiliki momen sebagai pahlawan, dan hari ini giliran saya. Sepanjang pekan kami juga berbicara untuk tetap menjadi diri sendiri," ujar Kane seperti dikutip dari laman FIFA pada Kamis (2/7).

Harry Kane mengatakan bahwa siapa pun di dalam tim bisa menjadi pahlawan. Dia menegaskan setiap pemain Inggris harus menjadi penentu kemenangan.

Piala Dunia 2026 Inggris vs RD Kongo 2-1. Cetak brace, Harry Kane jadi pahlawan kemenangan The Three Lions.

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TAGS   Harry Kane  Piala Dunia 2026  Inggris vs Kongo  32 Besar Piala Dunia 2026  Meksiko  The Three Lions 
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