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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Keajaiban Argentina atas Mesir Bikin Lionel Scaloni Tak Kuasa Bicara

Rabu, 08 Juli 2026 – 06:01 WIB
Piala Dunia 2026: Keajaiban Argentina atas Mesir Bikin Lionel Scaloni Tak Kuasa Bicara - JPNN.COM
Duel Argentina (jersei biru-putih) melawan Mesir (jersei merah) di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Paul Childs.

jpnn.com - Comeback dramatis Argentina atas Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 ternyata membuat Lionel Scaloni kehilangan kata-kata.

Sang pelatih bahkan memilih mengakhiri wawancara lebih cepat karena masih larut dalam euforia kemenangan timnya atas Mesir.

Keberhasilan La Albiceleste lolos ke delapan besar tidak diraih dengan mudah.

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Argentina dipaksa mengerahkan seluruh kemampuan sebelum akhirnya membungkam Mesir 3-2 di Stadion Dallas, Selasa (7/7/2026) malam WIB.

Scaloni mengaku sulit mengendalikan emosinya melihat perjuangan para pemain yang tidak menyerah meski sempat berada dalam situasi sangat sulit.

"Maaf, saya bahkan tidak sanggup menatap ke depan. Perasaan saya benar-benar bercampur aduk. Para pemain menunjukkan sesuatu yang luar biasa malam ini. Saya rasa cukup sampai di sini, saya harus pergi," ucapnya.

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Laga tersebut sempat berjalan di luar perkiraan Argentina.

Mesir mampu mengejutkan sang juara bertahan dengan mencetak dua gol lebih dahulu sehingga membuat Lionel Messi dan kawan-kawan berada di ujung jurang kekalahan.

Comeback dramatis Argentina atas Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 ternyata membuat Lionel Scaloni kehilangan kata-kata.

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TAGS   Argentina  Piala Dunia 2026  Lionel Scaloni  Timnas Argentina  Piala Dunia 
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