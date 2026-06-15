Piala Dunia 2026: Kecewa Jepang Gagal Menang Lawan Belanda, Moriyasu Puji Daya Juang Pemain

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Jepang menahan imbang Timnas Belanda 2-2 pada laga perdana Grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu mengaku sedikit kecewa karena timnya gagal menang melawan Belanda. Namun demikian, Moriyasu tetap memuji semangat juang para pemainnya yang bangkit dari ketinggalan.

"Saya kecewa karena kami gagal meraih kemenangan. Namun, meskipun dua kali tertinggal, para pemain tidak pernah menyerah dan berjuang keras bersama sebagai sebuah tim," kata Moriyasu setelah pertandingan seperti diwartakan laman resmi FIFA pada Senin.

Belanda memecah kebuntuan pada menit ke-51 melalui sundulan Virgil van Dijk yang memanfaatkan umpan silang Ryan Gravenberch. Akan tetapi, keunggulan itu hanya bertahan beberapa menit.

Jepang berhasil menyamakan kedudukan melalui Keito Nakamura (57') yang melepaskan tembakan mendatar. Bola gagal dijangkau Bart Verbruggen. De Oranje kembali berada di atas angin setelah Crysencio Summerville mencetak gol pada menit ke-64. Saat kemenangan Belanda sudah di depan mata, Jepang justru memberikan pukulan telak.

Berawal dari situasi sepak pojok pada menit ke-89, bola sundulan Koki Ogawa membentur Daichi Kamada sebelum masuk ke gawang De Oranje. Gol tersebut membuat Jepang berhasil memaksakan hasil imbang 2-2, sekaligus menggagalkan kemenangan Belanda pada laga perdana Piala Dunia 2026.

Moriyasu menilai satu poin sudah merupakan buah dari kerja sama seluruh pemain. Menurut dia, Jepang menunjukkan kedisiplinan dalam bertahan sebelum meningkatkan intensitas serangan sesuai dengan strategi yang telah dipersiapkan.

"Mendapatkan satu poin memang sedikit mengecewakan, tetapi kami mampu meraih hasil ini melalui usaha kolektif. Kami bertahan dengan sabar lalu mencoba tampil lebih agresif saat menyerang. Para pemain menjalankan apa yang telah kami rencanakan dan persiapkan," ujar pelatih berusia 57 tahun itu.

Jepang dan Belanda sama-sama mengoleksi satu poin dalam klasemen Grup F. Persaingan memperebutkan tiket ke babak berikutnya menjadi terbuka lebar. (antara/jpnn)