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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Keputusan Berani Pelatih Spanyol Berbuah Ledakan Besar

Senin, 22 Juni 2026 – 10:54 WIB
Piala Dunia 2026: Keputusan Berani Pelatih Spanyol Berbuah Ledakan Besar - JPNN.COM
Timnas Spanyol berpesta 4-0 melawan Arab Saudi pada matchday kedua Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Claudia Greco.

jpnn.com - Spanyol menunjukkan dominasinya di Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi.

Laga yang digelar di Atlanta Stadium, Minggu (21/6/2026) malam WIB itu berakhir dengan skor 4-0 untuk La Furia Roja.

Salah satu sorotan tertuju pada Lamine Yamal yang dipercaya turun sebagai starter oleh Pelatih Spanyol Luis de la Fuente. Keputusan tersebut terbilang berani mengingat pemain Barcelona itu baru saja pulih dari cedera hamstring.

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Kepercayaan itu langsung dibayar tuntas. Yamal membuka keunggulan Spanyol ketika laga baru berjalan 10 menit, sekaligus menjadi momentum awal pesta gol Tim Matador.

Setelah gol tersebut, Spanyol makin tak terbendung. Mikel Oyarzabal tampil tajam dengan mencetak dua gol pada menit ke-21 dan 24, yang membuat Arab Saudi kesulitan keluar dari tekanan.

Tambahan satu gol datang setelah jeda melalui insiden bunuh diri Hassan Altambakti pada menit ke-49.

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Gol yang dicetak Yamal juga mencatatkan momen penting dalam perjalanan kariernya di level internasional. Dia resmi masuk dalam daftar pemain termuda yang mampu mencetak gol di ajang Piala Dunia.

Performa tersebut juga menjadi pembuktian bahwa kondisi fisik Lamine Yamal sudah kembali prima. Sebelumnya, dia hanya tampil sebagai pemain pengganti saat Spanyol ditahan 0-0 oleh Cape Verde.

Spanyol menunjukkan dominasinya di Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi. Ada keputusan berani Luis de la Fuente.

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TAGS   Spanyol  Piala Dunia 2026  Lamine Yamal  Timnas Spanyol  Piala Dunia 
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