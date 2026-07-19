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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Jadi Manusia Pertama dalam 56 Tahun yang Melakukan Ini

Minggu, 19 Juli 2026 – 07:42 WIB
Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Jadi Manusia Pertama dalam 56 Tahun yang Melakukan Ini - JPNN.COM
Kylian Mbappe merayakan gol pertama Prancis ke gawang Timnas Inggris pada perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Marco Bello.

jpnn.com - Kylian Mbappe memang gagal membawa Prancis menutup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan.

Namun, di balik hasil mengecewakan tersebut, bintang Real Madrid itu justru menorehkan rekor bersejarah yang telah bertahan selama 56 tahun.

Prancis harus puas finis di posisi keempat setelah menyerah 4-6 dari Inggris pada laga perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Stadion Hard Rock, Miami, Minggu (19/7/2026) pagi WIB.

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Meski Les Bleus pulang tanpa medali, Mbappe tetap mencuri perhatian. Dua gol yang dicetaknya ke gawang Inggris memastikan eks penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu mengoleksi 10 gol sepanjang Piala Dunia 2026.

Torehan tersebut mengakhiri penantian panjang sejak Piala Dunia 1970. Mbappe menjadi pemain pertama dalam 56 tahun terakhir yang mampu mencapai dua digit gol dalam satu edisi turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia itu.

Sebelumnya, pencapaian serupa terakhir kali dibukukan legenda Jerman Barat Gerd Muller, yang mengemas 10 gol pada Piala Dunia 1970.

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Kini, nama Mbappe sejajar dengan tiga legenda lain yang pernah menembus angka tersebut, yakni Sandor Kocsis dengan 11 gol pada edisi 1954, Just Fontaine yang mengoleksi 13 gol (1958), serta Gerd Muller.

Bukan hanya itu, brace ke gawang Inggris juga membuat koleksi gol Mbappe di ajang Piala Dunia meningkat menjadi 22 gol dari 22 pertandingan.

Piala Dunia 2026 menjadi saksi sejarah lahirnya rekor gila dari kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe.

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TAGS   Kylian Mbappe  Mbappe  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  top skor Piala Dunia 2026 
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