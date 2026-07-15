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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Benar-Benar Membuat Prancis Takut

Rabu, 15 Juli 2026 – 09:17 WIB
Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Benar-Benar Membuat Prancis Takut - JPNN.COM
Duel antara Lamine Yamal (bawah) dengan Kylian Mbappe (melompat). Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach.

jpnn.com - Lamine Yamal kembali menjadi sorotan setelah membawa Spanyol menyingkirkan Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026.

Pemain muda La Furia Roja itu berhasil membuktikan ucapannya sebelum pertandingan.

Spanyol menjadi tim pertama yang melaju ke final Piala Dunia 2026 seusai menaklukkan Prancis dengan skor 2-0 di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB.

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Sebelum duel berlangsung, Yamal sempat melontarkan pernyataan penuh keyakinan. 

Wonderkid Barcelona itu menilai Prancis seharusnya takut kepada Spanyol setelah dua pertemuan sebelumnya berakhir dengan kemenangan La Roja.

"Jika ada tim yang harus membuat Prancis merasa khawatir, maka itu adalah kami," ucap Yamal.

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Ucapan tersebut kemudian diwujudkan saat pertandingan berlangsung. Prancis yang tampil sempurna sejak fase grup kesulitan mengembangkan permainan karena tekanan dan organisasi permainan Spanyol.

Yamal bahkan terlibat langsung dalam terciptanya gol pertama Spanyol. Pergerakannya di kotak penalti membuat Lucas Digne melakukan pelanggaran yang berujung hadiah penalti.

Lamine Yamal kembali menjadi sorotan setelah membawa Spanyol menyingkirkan Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026.

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TAGS   Lamine Yamal  Prancis  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Spanyol 
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