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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Menggeser Lionel Messi, Spanyol Lepas Tekanan

Senin, 22 Juni 2026 – 06:44 WIB
Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Menggeser Lionel Messi, Spanyol Lepas Tekanan - JPNN.COM
Bintang Timnas Spanyol Lamine Yamal melakukan selebrasi setelah membobol gawang Arab Saudi. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - Piala Dunia 2026 menjadi panggung bagi bintang muda Timnas Spanyol Lamine Yamal.

Pemain Barcelona itu tak hanya membantu Tim Matador meraih kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi, tetapi juga sukses melewati catatan yang pernah dibuat Lionel Messi.

Bertanding pada laga kedua Grup H di Atlanta, Minggu (21/6/2026) malam WIB, Spanyol tampil jauh lebih meyakinkan dibanding saat ditahan 0-0 oleh Cape Verde tanpa pada laga pembuka.

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Yamal menjadi pemain pertama yang mengubah papan skor. Penyerang berusia 18 tahun itu memanfaatkan asis Mikel Oyarzabal untuk membawa Spanyol memimpin sejak menit ke-10.

Setelah gol tersebut, Spanyol terus memegang kendali permainan. Mikel Oyarzabal kemudian mengambil alih panggung dengan mencetak dua gol, sementara satu gol lainnya hadir dari bunuh diri bek Arab Saudi Hassan Altambakti.

Di balik kemenangan besar itu, gol Yamal memiliki makna yang sangat spesial. Pemain beradarah Maroko itu akhirnya membuka rekening golnya di ajang Piala Dunia.

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Lebih dari itu, Lamine Yamal kini masuk dalam daftar elite pencetak gol termuda sepanjang sejarah turnamen.

Yamal mencatatkan gol pertamanya di Piala Dunia saat berusia 18 tahun 343 hari. Angka tersebut cukup untuk membuatnya melampaui Lionel Messi yang mencetak gol perdana di ajang empat tahunan itu pada usia 18 tahun 357 hari.

Piala Dunia 2026 menjadi panggung bagi bintang muda Timnas Spanyol Lamine Yamal.

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TAGS   Lamine Yamal  Piala Dunia 2026  Spanyol  Lionel Messi  Piala Dunia 
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