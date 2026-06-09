Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Sudah Siapkan Selebrasi Juara

jpnn.com - Lamine Yamal ternyata sudah memikirkan selebrasi andai Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026.

Bintang muda Barcelona itu siap mengubah penampilannya sebagai bentuk perayaan.

Pemain berusia 18 tahun tersebut mengaku akan membiarkan rambut di wajahnya tumbuh jika La Furia Roja berhasil mengangkat trofi paling prestisius di sepak bola dunia.

"Jika kami memenangi Piala Dunia, saya akan memanjangkan janggut dan kumis saya selama tiga minggu," ujar Yamal melalui unggahan yang dibagikan Fabrizio Romano di platform X.

Pernyataan tersebut langsung mencuri perhatian publik. Pasalnya, selama ini Yamal dikenal dengan penampilan khasnya yang nyaris tanpa janggut maupun kumis.

Meski terdengar sederhana, nazar itu menunjukkan optimisme besar sang pemain terhadap peluang Spanyol pada ajang yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.

Harapan itu bukan tanpa alasan. Dalam dua musim terakhir, performa Yamal terus menanjak dan menjadikannya salah satu pemain muda paling bersinar di Eropa.

Bersama Barcelona, winger lincah tersebut menjelma sebagai sosok penting di lini serang. Ketajamannya di depan gawang berpadu dengan kemampuan menciptakan peluang membuat namanya makin diperhitungkan.