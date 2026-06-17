Piala Dunia 2026: Lionel Messi Akan Menjadi Manusia Pertama yang Melakukan Ini

Rabu, 17 Juni 2026 – 06:54 WIB

jpnn.com - Panggung Piala Dunia 2026 tampaknya belum selesai memberikan tempat istimewa bagi Lionel Messi.

Kapten Timnas Argentina itu hanya berjarak satu pertandingan dari sebuah rekor bersejarah.

Momen bersejarah tersebut bisa terjadi saat Argentina menghadapi Aljazair pada laga Grup J di Stadion Arrowhead, Kansas City, Rabu (17/6/2026) pagi WIB.

Peluang Messi turun di pertandingan itu sangat besar, baik sebagai starter maupun dari bangku cadangan.

Jika benar diturunkan sebagai starter oleh Pelatih Argentina Lionel Scaloni, La Pulga akan resmi menjadi pesepak bola pertama yang merumput di enam edisi Piala Dunia.

Catatan tersebut belum pernah dicapai siapa pun.

Sebenarnya, pada edisi 2026 ada tiga nama yang sama-sama tercatat mengikuti enam turnamen Piala Dunia, yakni Messi, Cristiano Ronaldo, dan kiper Meksiko Guillermo Ochoa.

Namun, belum ada satu pun yang berhasil bermain di enam edisi berbeda.