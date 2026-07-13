Piala Dunia 2026: Lionel Messi Akui Laga Kontra Inggris Bakal Sangat Spesial, Ada Apa?

jpnn.com - Lionel Messi akan menjalani pertandingan spesial saat Argentina bertemu Inggris di semifinal Piala Dunia 2026.

Kapten Timnas Argentina itu untuk kali pertama bakal berhadapan dengan Inggris di ajang internasional.

Duel Argentina melawan Inggris dijadwalkan berlangsung di Atlanta Stadium, Kamis (16/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Meski telah memperkuat Timnas Argentina sejak 2005, Messi belum sekalipun bertemu The Three Lions.

Messi mengaku duel melawan Inggris memiliki arti tersendiri karena menjadi pengalaman baru dalam perjalanan panjangnya bersama La Albiceleste.

"Selama membela Argentina saya belum pernah menghadapi Inggris. Karena itu, pertandingan nanti akan terasa sangat spesial," ucap mantan pemain Barcelona itu.

Messi juga menilai Inggris sebagai salah satu kekuatan terbesar di sepak bola dunia sehingga pertandingan nanti dipastikan berlangsung sengit.

"Bermain melawan tim sekelas Inggris selalu menghadirkan tantangan berbeda. Mereka memiliki kualitas luar biasa dan itulah yang membuat laga ini makin istimewa," tambahnya.