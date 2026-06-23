Piala Dunia 2026: Lionel Messi Belum Selesai, Rekor demi Rekor Kembali Jadi Miliknya

jpnn.com - Piala Dunia 2026 kembali menjadi panggung bagi Lionel Messi untuk mempertegas statusnya sebagai salah satu pesepak bola terbesar sepanjang masa.

Kapten Timnas Argentina itu tampil gemilang saat mengantar Albiceleste menundukkan Austria dengan skor 2-0 pada laga kedua Grup J di Stadion Dallas, Selasa (23/6/2026) dini hari WIB.

Dua gol yang dicetak Messi bukan hanya memastikan Argentina mengamankan tiga poin penting, tetapi juga menghadirkan sederet catatan bersejarah.

Brace ke gawang Austria membuat koleksi gol Messi di ajang Piala Dunia kini mencapai angka 18.

Jumlah itu menempatkan Lionel Messi di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, melewati torehan legenda Jerman Miroslav Klose yang sebelumnya mengoleksi 16 gol.

Tidak hanya itu, Messi turut menyamai pencapaian langka yang sebelumnya hanya dimiliki dua nama besar sepak bola dunia, yakni Just Fontaine dan Jairzinho.

Gol ke gawang Austria membuat pemain berjuluk La Pulga itu sukses mencatatkan namanya di papan skor dalam enam pertandingan Piala Dunia secara beruntun.

Fakta tersebut semakin menegaskan bahwa ketajaman Messi belum memudar meski telah memasuki fase akhir kariernya.