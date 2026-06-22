Piala Dunia 2026: Lionel Messi Bukan Satu-Satunya, Lucho Sebut Kelebihan Argentina

Senin, 22 Juni 2026 – 15:36 WIB

jpnn.com - Euforia Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Benua Amerika turut dirasakan pesepak bola di Tanah Air.

Luciano Guaycochea, gelandang serang Persib Bandung, tak mau ketinggalan memberi dukungan untuk negaranya, Argentina.

Meski kini berkarier di Liga Indonesia, dukungan Lucho kepada Tim Tango tidak pernah berkurang.

Perjuangan Argentina di Piala Dunia 2026 sendiri masih panjang.

Seusai mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0, Lionel Messi cum suis malam ini bakal menghadapi Austria dalam babak penyisihan Grup J.

Argentina berjuang agar bisa mengunci tiket ke babak 32 besar, menyusul tiga negara yang dipastikan lulus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Jerman.

Lucho punya pandangan sendiri soal kekuatan Argentina di ajang sepak bola 4 tahunan ini.

Menurutnya, Tim Tango menunjukkan kualitas permainan secara tim, bukan hanya individu.