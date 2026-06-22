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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Lionel Messi Bukan Satu-Satunya, Lucho Sebut Kelebihan Argentina

Senin, 22 Juni 2026 – 15:36 WIB
Piala Dunia 2026: Lionel Messi Bukan Satu-Satunya, Lucho Sebut Kelebihan Argentina - JPNN.COM
Kapten Timnas Argentina Lionel Messi dalam pertandingan melawan Aljazair. Foto: AFP/JUAN MABROMATA.

jpnn.com - Euforia Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Benua Amerika turut dirasakan pesepak bola di Tanah Air.

Luciano Guaycochea, gelandang serang Persib Bandung, tak mau ketinggalan memberi dukungan untuk negaranya, Argentina.

Meski kini berkarier di Liga Indonesia, dukungan Lucho kepada Tim Tango tidak pernah berkurang.

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Perjuangan Argentina di Piala Dunia 2026 sendiri masih panjang.

Seusai mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0, Lionel Messi cum suis malam ini bakal menghadapi Austria dalam babak penyisihan Grup J.

Argentina berjuang agar bisa mengunci tiket ke babak 32 besar, menyusul tiga negara yang dipastikan lulus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Jerman.

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Lucho punya pandangan sendiri soal kekuatan Argentina di ajang sepak bola 4 tahunan ini. 

Menurutnya, Tim Tango menunjukkan kualitas permainan secara tim, bukan hanya individu.

Luciano Guaycochea mengungkapkan peta kekutan Timnas Argentina di Piala Dunia 2026. Sebut faktor selain Lionel Messi.

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TAGS   Argentina  Lionel Messi  Messi  Piala Dunia 2026 
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