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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cetak Rekor Baru, Sayangnya Bukan Kabar Baik

Rabu, 08 Juli 2026 – 10:07 WIB
Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cetak Rekor Baru, Sayangnya Bukan Kabar Baik - JPNN.COM
Kapten Timnas Argentina Lionel Messi. Foto: X/AFASeleccionEN.

jpnn.com - Lionel Messi kembali menjadi pembeda saat Argentina menyingkirkan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Argentina memastikan tempat di perempat final setelah menumbangkan Mesir dengan skor 3-2 di Stadion Atlanta, Selasa (7/7/2026) malam WIB.

Tim Tango sempat berada di ujung tanduk setelah tertinggal dua gol. Mesir secara mengejutkan memimpin berkat aksi Yasser Ibrahim (15') dan Mostafa Ziko (67').

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Argentina baru bisa bangkit pada menit-menit akhir pertandingan melalui gol-gol dari Cristian Romero (79'), Lionel Messi (89'), dan Enzo Fernandez (90+3').

Sebelum comeback itu tercipta, Argentina sebenarnya memiliki peluang emas untuk memangkas ketertinggalan.

Wasit menunjuk titik putih setelah Nicolas Tagliafico dijatuhkan Haissam Hassan di kotak terlarang pada menit ke-21.

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Messi dipercaya sebagai algojo, tetapi sepakannya berhasil dibaca dan dimentahkan kiper Mesir, Mostafa Shobeir.

Kegagalan tersebut bukan sekadar membuat Argentina harus menunggu lebih lama untuk bangkit.

Lionel Messi kembali menjadi pembeda saat Argentina menyingkirkan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

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TAGS   Lionel Messi  Messi  Piala Dunia 2026  Argentina  Piala Dunia 
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