Piala Dunia 2026: Lionel Messi Masih di Final, tapi Rekornya Sudah Direbut Kylian Mbappe

jpnn.com - Kylian Mbappe tetap meninggalkan panggung Piala Dunia 2026 dengan kepala tegak meski gagal membawa Prancis menjadi juara.

Penyerang Real Madrid itu mengukir sejarah baru setelah melewati catatan gol Lionel Messi di ajang Piala Dunia.

Catatan itu diukir saat Prancis menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga.

Les Bleus harus mengakui keunggulan The Three Lions denagn skor 4-6 di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Minggu (19/7/2026) pagi WIB.

Di tengah kekalahan tersebut, Mbappe tetap menunjukkan kualitasnya sebagai mesin gol. Kapten Timnas Prancis itu memborong dua gol pada babak kedua untuk memperkecil ketertinggalan dari The Three Lions.

Brace tersebut membawa Mbappe menorehkan rekor baru sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Pemain berusia 27 tahun itu kini telah mengoleksi 22 gol hanya dari 22 pertandingan yang dijalani pada tiga edisi, yakni 2018, 2022, dan 2026.

Catatan itu membuat Mbappe melampaui torehan Lionel Messi yang sebelumnya memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 21 gol.