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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Lionel Messi Terpaksa Latihan Sendirian

Kamis, 04 Juni 2026 – 07:25 WIB
Piala Dunia 2026: Lionel Messi Terpaksa Latihan Sendirian - JPNN.COM
Lionel Messi berlatih di markas Argentina di Kansas City. Foto: Jamie Squire/Getty Images North America/Getty Images Via AFP

jpnn.com - MISSOURI - Superstar Argentina Lionel Messi terpaksa berlatih seorang diri pada latihan perdana timnya menjelang Piala Dunia 2026.

Tak cuma sendirian, tetapi Messi juga melakukan latihan khusus.

Itu lantaran Messi masih dalam pemulihan masalah otot di hamstring kirinya.

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Namun, pihak tim memperkirakan Messi siap untuk pertandingan pembuka Argentina melawan Aljazair pada 16 Juni di Kansas City.

"Para pemain yang mengalami cedera ringan dan cedera lainnya terus bekerja sama dengan tim fisioterapi dalam latihan khusus di lapangan dan menunjukkan kemajuan yang baik,” bunyi pernyataan Asosiasi Sepak Bola Argentina.

Argentina masih akan melakoni pertandingan pemanasan terakhir mereka melawan Islandia pada 9 Juni di Auburn, Alabama.

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Selain dengan Aljazair, Argentina juga bersaing dengan Austria dan Yordania di Grup J.

Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan menyandang status sebagai petahana. (aljazeera/jpnn)

Selain dengan Aljazair, Argentina juga bersaing dengan Austria dan Yordania di Grup J di Piala Dunia 2026.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Piala Dunia 2026  Lionel Messi  Argentina  Aljazair  Austria  Yordania 
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