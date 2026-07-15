Piala Dunia 2026: Luis de la Fuente Tinggal Selangkah Masuk Buku Sejarah Spanyol

jpnn.com - Spanyol sukses menghentikan langkah Prancis di semifinal Piala Dunia 2026.

Kemenangan tersebut bukan hanya mengantarkan La Furia Roja ke partai puncak, tetapi juga membuka peluang besar menciptakan sejarah di panggung sepak bola dunia.

Berlaga di Stadion Dallas, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB, tim besutan Luis de la Fuente menang 2-0 berkat gol Mikel Oyarzabal dari titik penalti dan Pedro Porro pada babak kedua.

Hasil itu membuat Spanyol berpeluang mengawinkan gelar Euro 2024 dengan trofi Piala Dunia 2026.

Jika mampu mewujudkannya, De la Fuente akan menyamai pencapaian pelatih legendaris Spanyol Vicente del Bosque yang pernah membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2010 dan Euro 2012.

De la Fuente menegaskan keberhasilan timnya bukan hasil yang datang secara instan. Menurutnya, fondasi yang dibangun sejak beberapa tahun terakhir kini mulai membuahkan hasil.

"Semua ini berawal dari fondasi yang kami bangun hampir empat tahun lalu. Kami terus mempertahankan arah yang sama dan sekarang hasilnya mulai terlihat," jelas sang entrenador.

Pelatih berusia 65 tahun itu juga memberikan apresiasi kepada Aymeric Laporte dan kolega yang mampu menjalankan rencana permainan dengan disiplin saat menghadapi salah satu tim terbaik dunia.