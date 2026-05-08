Piala Dunia 2026 Makin Seru, Lay’s Bikin Gebrakan Besar di Indonesia

jpnn.com - Indonesia bersiap menyambut turnamen sepak bola paling bergengsi Piala Dunia 2026. Lay’s resmi mengumumkan kolaborasinya dengan FIFA sebagai Official Sponsor turnamen empat tahunan itu.

Kolaborasi ini ditandai dengan hadirnya kemasan spesial Piala Dunia 2026, yang menampilkan ikon sepak bola seperti Lionel Messi dan David Beckham.

Selain itu, Lay’s juga menghadirkan kartu koleksi resmi Panini FIFA World Cup 2026 melalui program pembelian produk tertentu di jaringan ritel yang telah bekerja sama.

Senior Marketing Manager PepsiCo Indonesia Hanussa Hamzah mengatakan pihaknya ingin menghadirkan pengalaman menonton sepak bola yang lebih berkesan bagi masyarakat Indonesia.

"Sepak bola memiliki kekuatan luar biasa untuk menyatukan orang-orang. Melalui kerja sama Lay’s dengan FIFA World Cup 2026, kami ingin menghadirkan pengalaman menonton yang lebih seru dan berkesan."

"Lay’s hadir bukan sekadar camilan, tetapi bagian dari momen itu sendiri," ucapnya.

Dia menambahkan sensasi khas Lay’s menjadi pelengkap dalam berbagai momen kebersamaan saat menyaksikan pertandingan.

Sementara itu, General Manager Alfamart Said Yusni menyambut positif kolaborasi ini. Menurutnya, program tersebut akan ikut menyemarakkan Piala Dunia di Indonesia melalui jaringan ritel yang luas.