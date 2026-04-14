Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Meksiko Siap Tampung Iran, tapi FIFA Bergeming, Apa yang Terjadi?

Selasa, 14 April 2026 – 10:42 WIB
Skuad Timnas Iran. Foto: AFC

jpnn.com - Permintaan Timnas Iran untuk memindahkan lokasi pertandingan mereka di Piala Dunia 2026 masih menemui jalan buntu.

FIFA memastikan seluruh laga Team Melli tetap berlangsung sesuai rencana awal di Amerika Serikat.

Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar di tiga negara tuan rumah, yakni AS, Meksiko, dan Kanada.

Baca Juga:

Meksiko sejatinya dengan tangan terbuka menerima Timnas Iran bertanding di negara mereka.

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum membuka peluang negaranya menjadi alternatif tuan rumah bagi Iran.

"FIFA pada akhirnya menyatakan bahwa pertandingan-pertandingan itu tidak bisa dipindahkan dari lokasi yang sudah ditetapkan," ucap Sheinbaum.

Baca Juga:

Permintaan relokasi sendiri diajukan Federasi Sepak Bola Iran menyusul meningkatnya kekhawatiran terkait faktor keamanan.

Ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel menjadi latar belakang munculnya permohonan tersebut.

Iran  Piala Dunia 2026  timnas Iran  Amerika Serikat  AS vs Iran 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp